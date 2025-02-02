Житель Стародуба отправился на 16 лет в тюрьму за развратные действия в отношении двух девочек. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о действиях сексуального характера с применением насилия и развратных действий в отношении несовершеннолетних. Приговор выслушал житель города Стародуба.

Летом и осенью 2023 года мужчина неоднократно приводил в свою квартиру в городе Стародубе двоих малолетних девочек. Он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.

Суд приговорил виновного к 16 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Решение не вступило в законную силу.