Житель Суража предстанет перед судом за дачу взятки инспектору ДПС

2026, 16 марта 08:37

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мировой суд города Сураж рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу мелкой взятки. Приговор выслушает 41-летний брянец.

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года фигурант нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он решил откупиться от инспектора ДПС. Полицейскому он пытался дать пять тысяч рублей .Страж порядка от взятки отказался.