Происшествия

Житель Суража предстанет перед судом за дачу взятки инспектору ДПС

2026, 16 марта 08:37
Житель Суража предстанет перед судом за дачу взятки инспектору ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Мировой суд города Сураж рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу мелкой взятки. Приговор выслушает 41-летний брянец. 

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года фигурант нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он решил откупиться от инспектора ДПС. Полицейскому он пытался дать пять тысяч рублей .Страж порядка от взятки отказался.

Читайте также

Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами
16 марта 14:08
Более миллиона рублей лишились брянцы после общения с лжеинвесторами
Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» первенства ЦФО
16 марта 13:57
Юный брянский дзюдоист завоевал «золото» первенства ЦФО
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту
16 марта 13:48
Мост в в посёлке Алтухово Навлинского района отремонтируют по нацпроекту

