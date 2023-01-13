Житель Унечского района «похулиганил» на уголовное дело
Житель Унечского района из-за желания «похулиганить» стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Трое жителей Унечского района обратились в полицию с заявлением о повреждении и машин. Неизвестный разбил стекла у припаркованного транспорта.
Участковые уполномоченные полиции разыскали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель района. Свой поступок стражам порядка мужчина объяснил внезапным желанием «похулиганить».
На него возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
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