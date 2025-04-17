Житель Жуковки получил условный срок за хулиганство

Житель Жуковки получил условный срок за нападение на посетителей в кафе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве с применением насилия. На скамье подсудимых оказался житель города Жуковка.

Поздно вечером 3 ноября 2024 года пьяный мужчина устроил дебош в помещении закусочной по улице Карла Маркса. Из хулиганских побуждений он ударил одного посетителя заведения по лицу, а другому – угрожал ножом. В адрес ещё одной женщины он выражался нецензурно, угрожал расправой, а также несколько раз ударил.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.