Житель Жуковки проведёт 16 лет в тюрьме за изнасилование падчерицы и истязание сына. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о изнасилование и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки, а также истязании и мальчика. На скамье подсудимых оказался житель города Жуковка.

С апреля 2019 года по май 2024 года мужчина совершал насильственные действия и преступления против половой неприкосновенности малолетней падчерицы. Кроме того, он систематически избивал своего малолетнего сына.

Также мужчина был признан виновным в незаконном хранении и ремонте огнестрельного оружия и хулиганстве. Суд приговорил его к 16 с половиной годам в исправительной колонии особого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.