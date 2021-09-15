Жители Белых Берегов объявили охоту на браконьеров

На местном озере обнаружили большое количество мертвой рыбы.

Жители Белых Берегов пытаются поймать двух браконьеров. С помощью электроудочек злоумышленники губят рыбу на местном озере.

«На нашем озере неоднократно замечалось большое количество мертвой рыбы. По информации, поступающей из достоверных источников, на территории белобережского водоема объявилась парочка браконьеров-электроудочников… Неоднократно мы устраивали на них засаду, но им удается выскользнуть», – сообщают белобережские активисты в соцсетях.

С просьбой о помощи они обратились к сообществу рыбаков. Пока поиск нарушителей успехом не увенчался.