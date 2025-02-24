Жительница Брянщины лишилась двух млн рублей после общения с лжеинвестором

Жительница Брянщины взяла кредит и лишилась двух млн рублей при попытке быстро заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Рогнединского района. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. Потерпевшая, выполняя указания незнакомца, оформила на себя кредиты на 2 876 000 рублей. Злоумышленник похитил деньги и пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 2 053 000 рублей.