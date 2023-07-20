Жительница Брянска одолжила таксисту 120 тысяч на лечение придуманного сына

Жительница Брянска одолжила таксисту 120 тысяч на лечение якобы больного сына. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина одолжила 120 тысяч рублей таксисту, который периодически ее подвозил. Он рассказывал о трудном финансовом положении, больном сыне и нехватке денег на покупку лекарств.

Спустя месяц мужчина так и не вернул долг. А вместо этого стал выпрашивать у пассажирки еще денег.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 35-летний житель Советского района Брянска. Оказалось, что никакого больного сына он не воспитывает. А полученный обманом деньги мужчина потратил их на выплату микрозаймов.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Его ждет суд.