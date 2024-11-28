Жительница Брянска получила свыше миллиона рублей на несуществующего ребёнка

Жительница Брянска за три года получила свыше миллиона рублей на несуществующего ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о иошенничесвет при получении выплат. Приговор выслушала 49-летняя жительница Брянска.

Женщина обманным путём получила свидетельство о рождении ребёнка 28 мая 2021 года года. На несуществующего малыша она оформила разовые и ежемесячные денежные выплаты. За три года фигурантка незаконно получила свыше миллиона рублей.

Подсудимая признала себя виновной и возместила причиненный ущерб. Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.