2026, 17 апреля 18:08
Жительница Брянска получила условное наказание за организацию наркопритона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о предоставлении помещения для потребления наркотических средств. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница областного центра. 

С 10 по 27 октября 2025 года женщина систематически приглашала в свою квартиру наркозависимых граждан. Вместе они потребляли наркотические вещества.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.

