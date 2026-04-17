2026, 17 апреля 18:08

Жительница Брянска получила условное наказание за организацию наркопритона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о предоставлении помещения для потребления наркотических средств. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница областного центра.

С 10 по 27 октября 2025 года женщина систематически приглашала в свою квартиру наркозависимых граждан. Вместе они потребляли наркотические вещества.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.