Жительница Брянска получила условный срок за участие в экстремистской организации

Жительница Брянска получила условное наказание за участие в экстремистской организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. Приговор выслушала 36-летняя жительница города Брянска.

Женщина входила в общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР»), которое было признано экстремистским и запрещено в России. Она участвовала в собраниях и агитировала других людей на вступление в организацию.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.