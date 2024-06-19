Жительница Брянска получила условный срок за взятку доценту вуза

Жительницу Брянска суд приговорил к условному лишению свободы и штрафу за взятку доценту вуза. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Приговор выслушала 40-летняя жительница города Брянска.

В октябре 2017 года женщина училась на заочном отделении Брянского государственного технического университета. Она заплатила доценту кафедры учебного заведения за оформление производственной и преддипломной практик без участия в них.

Суд назначил фигурантке условное лишение свободы и 100 тысяч рублей штрафа. Сумму взятки конфисковали в доход государства.