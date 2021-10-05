Жительница Брянска рассказала о нападении борцов с наркотиками на ее сына

Молодого человека избили и обыскали.

Жительница Брянска Ольга Михалева рассказала о нападении неизвестных на ее сына.

«Вчера на моего 19-летнего сына в районе станции Фасонолитейной напали два неизвестных мужика, избили, опрыскали газовым баллончиком, разбили телефон. Обыскали. Искали наркотики. Подозреваем ребят, которые самостоятельно борются против наркотиков. Я понимаю, что вы боретесь за правду, но бить зачем? Вы же не нашли ничего у него. Ребенок не видел, не мог вернуться домой. Я его еле нашла. Он просил помощи у прохожих, которые брезгливо проходили мимо. Он домашний ребенок, никогда не употреблял эту гадость», – сообщила женщина в соцсетях.

Она отметила, что «надо оставаться людьми, и лучше разбираться в ситуации, а не издеваться и избивать первого попавшего ребенка». Об обращении в полицию жительница Брянска не сообщает.