Жительница Брянска требует 30 тысяч рублей за укус собаки

Пострадавшая пережила нервное потрясение.

Прокуратура обратилась в суд после жалобы жительницы Советского района Брянска на нападение собаки.

22 июля около 19.00 женщина возвращалась с дачи. Навстречу ей выбежала собака без поводка и намордника. Животное набросилось на дачницу и стало кусать ее за ноги. Как сообщает прокуратура, женщина пережила сильное нервное потрясение и по состоянию здоровья не смогла защитить свои права в судебном порядке.

В исковом заявлении от ее имени прокуратура требует взыскать с владельца животного 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в размере.