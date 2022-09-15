Жительница Брянского района выслушала приговор за ложный донос

Жительница Брянского района обиделась на мужа и ложно обвинила его в причинении ножевых ранений.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о ложном доносе в отношении 36-летней жительницы.

Женщина сообщила в полицию о том, что супруг напал на нее с ножом и причинил травмы. Заявительница просила его привлечь к уголовной ответственности.

В ходе дознания выяснилось, что телесные повреждения женщина причинила себе сама. Поссорившись с мужем и разозлившись на него, она сообщила ложные сведения в полицию.

Суд приговорил виновную к ограничению свободы на три месяца.