Жительница Клинцов получила условное наказание за организацию незаконной миграции

2026, 06 мая 16:33
Жительница Клинцов получила условное наказание за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница города Клинцы.

В сентябре 2022 года женщина за деньги оформила троим иностранцам приглашение на въезд в Российскую Федерацию. Фигурантка предоставила в миграционную службу документы, но не собиралась обеспечивать их въезд, проживание и соблюдение порядка пребывания. В результате двое мигрантов незаконно прибыли в Россию.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры, органами ФСБ и МВД. Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. В законную силу решение не вступило. 

