Жительница Красногорского района украла у государства больше 1 миллиона рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее, в 2012 году женщина, которая живет в поселке Красная Гора Брянской области, обратилась за социальной помощью к администрации района. Скрыв свое настоящее имущественное положение, она прикрепила недостоверные документы к заявлению для участия в федеральной программе «Жилище».

Мошенница получила от государства сертификат на сумму свыше 1 миллиона рублей, который сразу же обналичила.

Об этом случае узнали правоохранительные органы. Завели уголовное дело, о мошенничестве в особо крупном размере. Продолжается расследование