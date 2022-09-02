Жительница Новозыбкова обманом похитила 440 тыс рублей

29-летняя риэлтор под предлогом оказания юридической помощи обобрала семь человек почти на полмиллиона рублей.

В суд ушло уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летней жительницы Новозыбкова.

Работница агентства недвижимости заключала с гражданами договоры об оказании юридических услуг. Но условия соглашений она не выполнила. Полученные от обманутых клиентов деньги обвиняемая тратила на личные нужды.

Жертвами мошенничества стали семь жителей Брянской и Московской областей. Они передали фигурантке более 440 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину. Дело рассмотрит Новозыбковский районный суд.