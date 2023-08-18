Жительница Сельцо заплатит миллион рублей за дачу взятки

Жительницу Сельцо суд приговорил к штрафу в миллион рублей за дачу взятки сотрудникам больницы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд города Сельцо рассмотрел уголовное дело о даче взятки должностному лицу. на скамье подсудимых оказалась 44-летняя женщина.

С 2017 года по 2021 год обвиняемая выступала в интересах индивидуального предпринимателя, занимавшегося поставками товаров медицинского назначения. Должностным лицам Сельцовской городской больницы и Почепской ЦРБ она передала более 900 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.