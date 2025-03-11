Жительницу Брянска обманул лжеэксперт по инвестициям

У жительницы Брянска лжеэксперт по инвестициям похитил почти 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она пообщалась я якобы экспертом по инвестициям и решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 148 тысяч рублей.

После получения денег собеседник перестал выходить на связь. Обещанной прибыли заявительница так и не получила.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.