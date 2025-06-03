Жительницу Брянска обвинили в убийстве супруга со второй попытки

Жительницу Брянска правоохранители задержали по обвинению в убийстве супруга со второй попытки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили ранее судимую жительницу областного центра.

По версии следствия, 30 апреля 2025 пьяная женщина в себя дома поссорилась с мужем. Она ударила его ножом в грудь и плечо. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Ранее фигурантка уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью супруга. Суд заключил женщину под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.