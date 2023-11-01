Жительницу Брянска обвиняют в убийстве младенца в СИЗО

26-летняя жительница Брянска предстанет перед судом по обвинению в убийстве полуторамесячного сына в следственном изоляторе. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве матерью малолетнего ребёнка. В преступлении обвиняют 26-летнюю уроженку областного центра.

Женщина была осуждена за покушение на сбыт наркотиков и находилась в следственном изоляторе города Брянска. По версии следователей, 27 августа она схватила плачущего полуторамесячного сына и несколько раз ударила его об пол. Ребёнок умер на месте.