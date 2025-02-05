Жительницу Брянска осудили за гибель бабушки на пожаре

Жительнице Брянска суд ограничил свободу за гибель бабушки на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказалась 46-летняя жительница областного центра.

Днём 1 мая прошлого года нетрезвая женщина у себя дома на улице Авиационной в Брянске обронила непотушенный окурок сигареты на пол и заснула. Произошёл пожар. Находящаяся в соседней комнате бабушка, 1924 года рождения, в силу возраста и состояния здоровья не смогла самостоятельно уйти. Пенсионерка получила ожоги верхних дыхательных путей и отравилась угарным газом. Через неделю она умерла в больнице.

Подсудимая признала себя виновной. Суд ограничил ей свободу на один год. Приговор не вступил в законную силу.