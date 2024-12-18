Жительницу Брянска осудили за использование фальшивого удостоверения
Суд ограничил жительнице Брянска свободу за использование поддельных водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Клинцовского района вынес приговор по уголовному делу о использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказалась жительница Брянска.
15 сентября в Клинцовском районе женщину за рулем автомобиля остановили инспекторы ДПС. Она предъявила водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у стражей порядка. Документ правоохранители изъяли.
Экспертиза подтвердила, что удостоверение изготовлено не производством Гознак, а отпечатано на принтере. Обвиняемая призналась, что в 2021 году через интернет купила водительские права за 30 тысяч рублей.
Суд ограничил виновной свободу на три месяца. Решение не вступило в законную силу.