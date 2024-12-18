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Жительницу Брянска осудили за использование фальшивого удостоверения

2024, 18 декабря 13:41 Происшествия
Жительницу Брянска осудили за использование фальшивого удостоверения
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Суд ограничил жительнице Брянска свободу за использование поддельных водительских прав. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Клинцовского района вынес приговор по уголовному делу  о использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказалась жительница Брянска. 

15 сентября в Клинцовском районе женщину за рулем автомобиля остановили инспекторы ДПС. Она предъявила водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у стражей порядка. Документ правоохранители изъяли. 

Экспертиза подтвердила, что удостоверение изготовлено не производством Гознак, а отпечатано на принтере. Обвиняемая призналась, что в 2021 году через интернет купила водительские права за 30 тысяч рублей.  

Суд ограничил виновной свободу на три месяца. Решение не вступило в законную силу.

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