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Жительницу Брянска осудили за нападение с ножом на сожителя

2024, 29 октября 18:32 Происшествия
Жительницу Брянска осудили за нападение с ножом на сожителя
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Жительницу Брянска, напавшую с ножом на сожителя, суд отправил в колонию на год. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 31-летняя жительница Советского района областного центра.

Вечером 26 мая пьяная женщина в квартире дома по улице Горького поссорилась с сожителем. Она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к году в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

 

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