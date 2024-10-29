Жительницу Брянска осудили за нападение с ножом на сожителя

Жительницу Брянска, напавшую с ножом на сожителя, суд отправил в колонию на год. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 31-летняя жительница Советского района областного центра.

Вечером 26 мая пьяная женщина в квартире дома по улице Горького поссорилась с сожителем. Она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к году в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.