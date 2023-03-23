Жительницу Брянска подозревают в девяти кражах из магазинов

Молодую жительницу Брянска стражи порядка подозревают в кражах алкоголя и косметики из девяти торговых точек. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. При просмотре записей камеры наблюдения продавцы выявили факт кражи. Покупательница сложила в сумку спиртное, кофе и шоколадки и незаметно ушла. Товар стоит около трёх тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастна 25-летняя жительница областного центра. Ранее она уже судима за кражу.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемая причастна к совершению еще восьми аналогичных краж в Володарском и Фокинском районах. Она забирала алкоголь, дорогие продукты, кофе, шоколад и косметику.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 «Кража» и 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».