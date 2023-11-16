Жительницу Брянска суд отправил в колонию за наркоторговлю

32-летнюю жительницу Брянска суд отправил на 11 с половиной лет в колонию за наркоторговлю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказалась 32-летняя жительница областного центра.

В декабре 2022 года женщина сделала «закладки» с метадоном массой 0,4 и 0,5 грамма в Брянска и передала соучастнику координаты тайников в мессенджере. Также она получила ещё 49 запрещенного вещества для сбыта. Но завершить преступление женщине помешали стражи порядка. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Ранее обвиняемая уже была судима за незаконный сбыт наркотических средств. Суд отправил её в колонию на 11 лет и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.