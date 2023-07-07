Жительницу Брянска суд отправил в колонию за сбыт наркотиков

Брянский суд отправил 25-летнюю жительницу областного центра на девять лет в колонию за попытку сбыть 25 граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 25-летняя жительница областного центра.
По версии следствия, женщина через мессенджер договорилась с неизвестным человеком о незаконном сбыте синтетических наркотиков. От соучастника она получила координаты тайника с запрещенными веществами и забрала его. А в октябре-ноябре 2022 года сделала «закладки» в Бежицком, Володарском и Фокинском районах Брянска. Но женщину задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота они изъяли более 23 граммов наркотиков.
Суд приговорил виновную к девяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
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