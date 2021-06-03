Жительницу Брянска задержали за убийство мужа

Трагедия произошла в Фокинском районе.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в его совершении задержана 44-летняя жительница Фокинского района.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 30 мая в квартире по улице Красных Партизан женщина поссорилась с мужем и нанесла ему удар ножом в область груди. Мужчина умер на месте.

На время следствия женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.