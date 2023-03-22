Жительницу Брянска ждёт суд за вовлечение детей в употребление наркотиков

Перед судом предстанет жительница областного центра за вовлечение своих детей в распространение и употребление наркотиков. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о вовлечении детей в незаконный оборот запрещенных веществ. В преступлении обвиняют 36-летнюю жительницу Бежицкого района Брянска.

По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года женщина привлекала свою 14-летнюю дочь к сбыту более 770 грамм мефедрона и «соли» с помощью «закладок». А с августа 2020 года до момента задержания в сентябре 2022 года она склоняла дочь и 13-летнего сын к потреблению наркотиков и сама их давала детям.

Обвиняемая содержится под стражей. Дети находятся в специализированном социальном учреждении.