Жительницу брянского села суд отправил в колонию за выращивание и продажу наркотиков

Жительницу брянского села суд отправил в колонию на восемь лет за выращивание и продажу наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о 22-х покушениях на сбыт запрещённых веществ. Приговор выслушала 35-летняя жительница села Милечь Почепского района.

С января по июль 2024 года женщина входила в составе организованной группы вместе с сожителем. В специально оборудованном помещении в своем доме она выращивала коноплю. В дальнейшем из растения получали наркотическое вещество марихуану.

Для продажи наркотиков и поиска «закладчиков» участники группы создали виртуальный магазин в интернете. После получения оплаты фигурантка раскладывала запрещённое вещество в малолюдных местах Брянска, как для потребителей, так и для «закладчиков».

Деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 1,8 кг марихуаны.

Суд приговорил виновную к восьми годам в колонии общего режима. В законную силу решение не вступило.