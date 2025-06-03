Жительницу Бярнска ждёт суд за попытку передать наркотики в колонию

Жительницу Бярнска ждёт суд за попытку передать в колонию наркотики в дезодоранте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о попытки передать наркотике в колонию. Приговор выслушает 34-летняя ранее судимая жительница областного центра.

По версии правоохранителей, 8 февраля женщина передавала посылку своему знакомому, отбывающему наказание в исправительной колонии Брянска. При досмотре сотрудники учреждения обнаружили внутри дезодоранта порошок. Это оказалось наркотическое средство PVP массой 0,302 грамма. А в лаваш был спрятан шприц без иглы.