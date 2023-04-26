Жительницу Дубровского района обвинили в убийстве мужа

Жительницу Дубровского района обвинили в убийстве супруга одним ударом ножа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 32-летней жительницы поселка Сеща Дубровского района. Вечером 22 апреля 2023 года женщина в своей квартире поссорилась с супругом. Последним аргументов в конфликте стал нож. Мужчина умер от одного удара в живот.

Подозреваемая на допросе дала признательные показания. Женщине предъявили обвинение. Она содержится под стражей.