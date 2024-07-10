Жительницу Дятьково осудили за незаконное получение субсидии

Жительницу Дятьково суд отправил на работу за незаконное получение субсидии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушала 43-летняя жительница города Дятьково.

В сентябре 2023 года женщина получила государственную помощь на открытия аниматорского бизнеса. Более двухсот тысяч рублей она должно была потратить на необходимые для работы товары. Но женщина ничего не купила, а в соцотдел отдала поддельные чеки.

Суд приговорил виновную к 220 часам обязательных работ. Решение не вступил в законную силу.