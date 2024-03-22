Жительницу Дятьково подозревают в мошенничестве при получении денег на ведение бизнеса

Жительницу Дятьково подозревают в мошенничестве при получении 201 тысячи рублей от государства на ведение бизнеса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства о государственной социальной помощи. Так, в сентябре прошлого года жительница Дятьково получила 201 тысячу рублей соцпомощи на открытие собственного дела. На эти деньги она планировала купить пять ростовых кукол для аниматорской деятельности.

Но костюмы девушка не приобрела, а в администрация предоставила поддельные чеки. Деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат.