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Жительницу Дятьково ждёт суд за получение выплат на несуществующих детей

2025, 04 июля 10:41 Происшествия
Жительницу Дятьково ждёт суд за получение выплат на несуществующих детей
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Жительницу Дятьково ждёт суд за получение выплат на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с выплатами и материнским капиталом. Приговор выслушает 44-летняя жительница Дятьково. 

По версии следствия, в сентябре 2019 года женщина купила у сообщника два поддельных свидетельства о рождении двойни. Документы она использовала для обращения в органы социальной защиты. На несуществующих детей она оформила пособия и материнский капитал. Незаконно женщина получила свыше двух миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении сообщника фигурантки выделено в отдельное производство. 

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