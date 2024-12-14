Жительницу Клинцов обвиняют в убийстве мужа

Жительницу Клинцов заключили под стражу по обвинению в убийстве мужа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 45-летнюю жительницу города Клинцы.

По версии следствия, вечером 10 декабря 2024 года женщина вместе с мужем распивали алкоголь в компании знакомого в комнате общежития по улице Александрова. Супруге поссорились. Из ревности женщина ударила мужчину ножом в шею. Потерпевший умер на месте происшествия.

Женщине предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил её под стражу.