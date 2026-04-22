Почти 200 бойцов собрались на памятном турнире в Брянске

2026, 22 апреля 09:20
Почти 200 бойцов собрались на памятном турнире в Брянске
Почти 200 бойцов собрались на памятном турнире в Брянске. Об этом сообщили  в пресс-службе мэрии.  

 

В минувшие выходные в школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Брянске состоялся 14-й турнир по восточному боевому единоборству. Соревнования посвятили памяти Героя России Сергея Василёва. За медали боролись почти 200 спортсменов из Брянской, Орловской и Курской областей.

На церемонии открытия участников приветствовали мама Героя, Галина Георгиевна, его брат Виталий Владимирович, а также замглавы горадминистрации Александр Гаврилов и председатель городского комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов. Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания.

Победители и призёры получили кубки, медали, грамоты, а также награды от организации «Ветераны боевых действий России».

