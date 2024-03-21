Жительницу Навлинского района подозревают в краже микрофона из магазина

Брянские стражи порядка задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в краже микрофона из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники магазина техники в Фокинском районе Брянска выявили факт кражи из торгового зала при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Неизвестная женщина забрала со стеллажа настольный микрофон, спрятала его в рюкзак и ушла. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к кражи причастна 28-летняя уроженка Навлинского района. Она уже не раз была судима за аналогичные преступления. Девушку правоохранители задержали. Микрофон она успела продать.

Возбуждено уголовное дело. Также стражи порядка установили причастность фигурантки к совершению ещё двух краж из магазинов самообслуживания.