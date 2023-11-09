Жительницу Новозыбкова обманул мошенник под видом работника сотовой компании

45-летняя жительница Новозыбкова потеряла более 200 тысяч рублей после общения с мнимым менеджером компании сотового оператора. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Новозыбкова обратилась 45-летняя жительница города. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником сотового оператора и сообщил о необходимости продлить договор пользования сим-картой. Когда женщина сообщила, что не сможет приехать в офис лично, аферист предложил сделать продление дистанционно. В беседе злоумышленник узнал данные банковской карты женщины. С её счёта исчезли 242 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.