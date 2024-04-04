Жительницу Суземского района обвиняют в краже денег с чужой карты

Жительница Суземского района оплатила покупки в интернете с чужой банковской карте. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Суземского района. Женщина потеряла свою банковскую карту. До того, как она заблокировала платежное средство, со счёта были списаны более 7000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. 19-летняя жительница района нашла карту на улице и оплатила с неё покупки в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».