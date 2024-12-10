Жителя Брянска и его адвоката обвиняют в передаче взятки судье. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, осенью 2024 года житель города Брянска, действуя в интересах своего знакомого, обвиняемого в присвоении и растрате, договорился с его адвокатом Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов о передаче трёх млн рублей судье кассационного суда. Последний не был осведомлен о преступных действиях. Деньги предназначались за освобождение от уголовной ответственности его подзащитного.

Днем 20 ноября мужчина передал адвокату полтора миллиона рублей. А посредник отдал их другому человеку якобы для последующей передачи судье. Тот был оперативным сотрудником ФСБ.

Фигурантам предъявили обвинение. Взяткодателя суд заключил под стражу.