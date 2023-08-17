Жителя Брянска обвиняют в распространении в интернете интимных фото знакомой

Жителя Брянска ждет суд за распространении в интернете интимных фото знакомой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, мужчина выложил в интернет и в соцсети фотографии интимного содержания своей знакомой. Ему предъявили обвинение.

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.