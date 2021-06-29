Жителя Брянска осудили за экстремистский комментарий в соцсети

Советский районный суд признал виновным 26-летнего местного жителя.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, молодой человек в одной из соцсетей опубликовал комментарий, в котором был призыв к совершению преступления, а также проявилась религиозная ненависть и вражда.

Жителя Брянска приговорили к двум годам лишения свободы условно. При этом ему запрещают подобные выходки и ограничивают доступ в Интернет.