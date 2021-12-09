Жителя Брянска суд приговорил к тюрьме за пьяное вождение

Ранее подозреваемый получил условный срок за аналогичное правонарушение.

Бежицкий районный суд Брянска вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя.

По данным следствия, в июле текущего года мужчину задержали в нетрезвом состоянии за рулём сотрудники ДПС. Подозреваемый уже не раз управлял автомобилем в пьяном виде и даже был приговорён к условному лишению свободы на 8 месяцев.

В этот раз суд наказание ужесточил. Мужчине назначили год исправительной колонии. В законную силу приговор не вступил.