Жителя Брянска ждет суд за попытку зарезать бывшую возлюбленную

21-летний житель Брянска предстанет перед судом за попытку зарезать бывшую возлюбленную. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство и угрозе убийством. В преступлении обвиняют 21-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, вечером 5 июля молодой человек пришел к бывшей возлюбленной в квартиру дома по улице Романа Брянского. В прихожей он толкнул девушку на пол и шесть раз ударил ножом в грудь и живот.

К счастью, в квартире оказался знакомый потерпевший, который поспешил на помощь. . Нападавший, удерживая нож в руке, высказал ему угрозу убийством. Но мужчине удалось в ходе борьбы обезвредить обвиняемого и передать полиции.

Девушка выжила благодаря быстро оказанной помощи врачей.