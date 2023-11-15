Жителя Брянска ждёт суд за производство и контрабанду запрещённых веществ

Жителя Брянска ждёт суд по обвинению в организации нарколаборатории и контрабанде запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о производстве наркотиков, контрабанде прекурсоров запрещенных веществ и сбыте. В преступлениях обвиняют 31-летнего жителя Брянска.

По версии правоохранителей, в мае 2023 года мужчина оборудовал в своем доме в селе Малое Полпино лабораторию, где производил наркотические средства. Для этого он использовал прекурсоры, незаконно заказанные и привезённые из-за границы. Также мужчина пытался торговать наркотиками.

Нарколабораторию обнаружили полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 90 граммов готового наркотика и свыше 900 граммов прекурсоров.