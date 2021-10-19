Жителя брянского поселка осудят за оскорбление депутата в соцсети

Административное дело рассмотрит мировой суд.

Житель поселка Алексеевка Навлинского района стал фигурантом административного дела о публичном оскорблении представителя власти.

В прокуратуру пожаловался депутат – он сообщил, что его в неприличной форме оскорбили в одной из социальных сетей. В ходе проверки доводы народного избранника подтвердились.

Административное дело рассмотрит мировой суд. В случае, если вина жителя Алексеевки будет доказана, ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.