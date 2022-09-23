Жителя брянского посёлка ждёт суд за четыре преступления

Житель Лопандино предстанет перед судом за пьяную езду, взятку и распространение порнографии.
Прокурором Комаричского района направил в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя посёлка Лопандино. Его обвиняют сразу в четырёх преступлениях.
Так, 5 мая мужчина пьяным сел за руль и его задержали полицейские. Ранее обвиняемый уже судим за аналогичное правонарушение. Он решил откупиться от стражей порядка и предложил им 10 тысяч рублей. Еще столько же он пообещал передать позже. Инспекторы от взятки отказались.
Также мужчина поссорился со своей женой и решил ей отомстить. Он отправил через мессенджер подругам женщины её интимные фотографии. Также часть фотографий он выставил во вкладке «Статус» приложения и они стали доступны для просмотра неопределенному кругу лиц.
Преступление выявили полицейские. Уголовное дело рассмотрит Комаричский районный суд.
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