Жителя брянского посёлка ждёт суд за четыре преступления

Житель Лопандино предстанет перед судом за пьяную езду, взятку и распространение порнографии.

Прокурором Комаричского района направил в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя посёлка Лопандино. Его обвиняют сразу в четырёх преступлениях.

Так, 5 мая мужчина пьяным сел за руль и его задержали полицейские. Ранее обвиняемый уже судим за аналогичное правонарушение. Он решил откупиться от стражей порядка и предложил им 10 тысяч рублей. Еще столько же он пообещал передать позже. Инспекторы от взятки отказались.

Также мужчина поссорился со своей женой и решил ей отомстить. Он отправил через мессенджер подругам женщины её интимные фотографии. Также часть фотографий он выставил во вкладке «Статус» приложения и они стали доступны для просмотра неопределенному кругу лиц.

Преступление выявили полицейские. Уголовное дело рассмотрит Комаричский районный суд.