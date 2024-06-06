Жителя Дятьково суд отправил в колонию за убийство женщины

Жителя Дятьково суд отправил в колонию на девять лет за жестокое убийство сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушал 38-летний житель города Дятьково.

С 22 по 25 декабря 2023 года пьяный мужчина жестоко избивал свою сожительницу руками и ногами. Причиной стали разногласия о ведении хозяйства.

От полученных травм потерпевшая умерла дома. Её несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

Фигурант же утверждал, что травмы головы женщина получила после падения и ударов о шкаф и ванну за две недели до конфликта. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.